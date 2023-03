Der Angeklagte soll den Chef der französischen Zentralbank François Villeroy de Galhau im Juni 2022 mit einem Hammer schwer verletzt haben. Der Beschuldigte soll am 26. Juni auf dem Centralbahnplatz in Basel Villeroy de Galhau unvermittelt angegriffen und ihm mindestens einen gezielten Schlag am Hinterkopf versetzt haben, wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltsschaft heißt.