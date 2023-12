Basel: Taubenhalter ist geständig

Bombenalarm im Jahr 2014

Der Beschuldigte gestand auch, im Jahr 2014 mit einem falschen Bombenalarm ein Fest eines Taubenzüchtervereins in Frenkendorf aufgelöst zu haben. Er alarmierte gemäß Anklageschrift von einer Telefonzelle in Basel aus die Baselbieter Polizei. Dabei mussten rund 300 Personen das Lokal räumen. Grund war ein Streit mit einem Vereinsmitglied. Auch diese Tat gab der Beschuldigte zu. Er sei an jenem Tag betrunken gewesen. „Ich schäme mich dafür. Was auch immer ich sagen würde - es gibt dafür keine Ausrede“, sagte der Taubenhalter.