Basel: Tramgleise und Leitungen werden erneuert

Breiterer Velostreifen

In Fahrtrichtung St. Jakob-Park wird der Velostreifen verbreitert. Die Höchstgeschwindigkeit wird von Tempo 60 auf 50 gesenkt. Zudem soll zwischen Stadion und St. Jakobshalle eine neue Querung für Velos geschaffen werden, wie das BVD schreibt. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten werden die Tram- und Bushaltestellen St. Jakob und Zeughaus so umgestaltet, dass Fahrgäste stufenlos ein- und aussteigen können. Dafür verschiebt sich die Haltestelle beim „Joggeli“ um wenige Meter in Richtung Schänzli. Daher wird das alte Wartehaus abgebrochen.