Basel: Überteuerte Sanierung sorgt für heftige Kritik

Massive Kostenüberschreitungen sowie gravierende Planungs- und Baumängel: Mit der Geschäftsprüfungs- und der Finanzkommission haben in einem am Montag veröffentlichten Spezialbericht gleich zwei Oberaufsichtsgremien des Basler Großen Rats scharfe Kritik am Sanierungsprojekt der Basler St. Jakobshalle geübt.