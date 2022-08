Basel Ur-Vogel mit Strahlkraft

Der Archaeopteryx ist ein außergewöhnliches Fossil. Es gilt als sogenanntes „missing link“ der Evolutionstheorie von Charles Darwin. In seinem 1859 erschienenen Hauptwerk „Über die Entstehung der Arten“ merkte er bereits an, dass es in der Entwicklung neuer Arten Übergangsformen gäbe, die gleichwohl Merkmale einer alten wie einer neuen Art in sich vereinten. Einen Beleg dafür konnte er zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht erbringen. Als 1860 ein erstes Exemplar des Archaeopteryx entdeckt wurde, verlieh dies der Evolutionstheorie entsprechenden Aufwind.

Zwölf Exemplare gefunden

Bis heute wurden weltweit zwölf Exemplare eines Archaeopteryx gefunden. Sie stammen alle aus Steinbrüchen um Solnhofen in Bayern. Die bisher entdeckten Exemplare lebten vor rund 150 Millionen Jahren in subtropischen Lagunenlandschaften. Originalobjekte des Archaeopteryx befinden sich unter anderem im Museum für Naturkunde Berlin, im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main oder im Natural History Museum London.