Basel Veranstalter sind zufrieden

Nach dem mehrheitlich verregneten Start zeichnete sich zu Beginn der dritten Woche des Basler Weihnachtsmarkts eine Wetterbesserung ab, welche sich auch positiv auf die Besucherzahlen auswirkte. „Wir sind mit dem bisherigen Verlauf zufrieden, auch wenn es sich aufgrund der pandemischen Situation sicher nicht um ein Spitzenjahr handelt“, wird Sabine Horvath, Leiterin Außenbeziehungen und Standortmarketing Basel-Stadt, zitiert. Das Besucheraufkommen sei zwar etwas geringer als in den Vorjahren. Vor allem an den Wochenenden sei der Weihnachtsmarkt bisher aber gut besucht gewesen, so Horvath. Auch am vergangenen Wochenende, an welchem der erste verkaufsoffene Sonntag stattfand, kamen viele Besucher auf den Weihnachtsmarkt auf dem Barfüßerplatz und Münsterplatz. Hinzu kommt, dass der Weihnachtsmarkt unter freiem Himmel in der aktuellen Pandemiezeit von vielen Personen als Alternative zum Einkaufen in Innenbereichen geschätzt wird.

Zertifikatskontrollen werden akzeptiert