Basel Versorgung an Bedürfnisse anpassen

Verlagerung zu intermediären Angeboten

Angestrebt werde also eine Verlagerung von stationären in vor allem intermediäre Behandlungsangebote in der Größenordnung von 16 Prozent. Dies vor allem in den Bereichen Erwachsenen- und Alterspsychiatrie, während man in der Jugendpsychiatrie keine genaueren Vorgaben machen wolle, wie der baselstädtische Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Mitte) sagte. Das Ganze in Zahlen: Bei der Erwachsenenpsychiatrie gehen die Verantwortlichen bis 2029 von einem Gesamtwachstum der Behandlungstage von 201 000 auf 208 000 aus. Dabei sollen die intermediären Behandlungstage von 35 000 auf 63 000 deutlich anwachsen, während bei den stationären Tagen ein Rückgang von 166 000 auf 145 000 angestrebt wird.

Diese gewollte Tendenz hat zur Folge, dass die Kapazität der intermediären Angebote ausgebaut werden muss. Hier wird von einem Plus von 73 Prozent ausgegangen, was rund 158 zusätzlichen Plätzen entsprechen würde.

Psychiatrische Kliniken aus der ganzen Schweiz können sich nun bis Ende Januar 2023 für Leistungsaufträge in der Gesundheitsregion beider Basel bewerben. Gegenwärtig behandeln 17 Kliniken in der Region psychiatrische Fälle.