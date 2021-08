Basel Vielfalt entdecken

Im Fokus stehen mit Gundeldingen und Bruderholz zwei Quartiere, die sich baukulturell, topografisch und von der Sozialstruktur her ziemlich unterschiedlich präsentieren, schreiben die Organisatoren. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an und können zu spannenden Wechselbeziehungen führen, heißt es weiter. Am Denkmaltag bietet die Kantonale Denkmalpflege zusammen mit mehreren Partnerorganisationen, lokalen Kennern und sachkundigen Fachleuten zahlreiche Führungen und Rundgänge an. Weitere Infos samt Programm erhalten Interessierte im Internet unter www.nike-kulturerbe.ch.

Für viele Führungen ist eine Online-Anmeldung obligatorisch. Das Anmeldefenster öffnet am 2. September. Die Tickets müssen am Denkmaltag, 11. September, am Infostand auf dem Meret Oppenheim-Platz eingecheckt werden und erhalten dadurch ihre Gültigkeit.