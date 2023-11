Basel: Vom Engelorchester bis zum Punkrocker

Für einmal stehen nicht Jesus, Maria und Josef im Mittelpunkt, sondern ihre Gäste an Heiligabend. In der diesjährigen Weihnachtsausstellung präsentiert Kuratorin Florence Roth Krippen aus Europa und Südamerika, wo sich sehr viele Nebenfiguren tummeln und ganze Kapellen beziehungsweise Engelsorchester zu sehen sind. Die Musik spielt in den Krippen wie überhaupt in der Ausstellung eine tragende Rolle. Darum auch das Fragezeichen im Titel der Ausstellung „Stille Nacht?“. Ganz so still kann die Heilige Nacht nicht gewesen sein.

Sternsinger am Mikrofon

In einer der ausgestellten polnischen Krippen tritt auf einer Drehbühne eine Sternsingerin am Mikrofon auf. Auf der Rückseite der großen, aufwendig gestalteten Krippe gibt es Einblick ins Innere: Zu sehen sind ein Plattenspieler und eine Wohnzimmer-Szene mit Miniaturkrippe. Mehr als 150 Menschen und Tiere tummeln sich in einer Krippe aus Neapel. Wer findet zum Beispiel die ausgelassene Gesellschaft, in der gerade Pizza serviert wird? Und preisen die Marktverkäufer ihre Waren nicht immer lauthals an?