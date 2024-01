Basel: Vom Fasnachtsfieber erfasst

Eine andere spezielle Fasnacht war 2007 oder 2008. Am Sonntag vor dem Morgestraich lag 40 Zentimeter Schnee in Basel. Zur Besprechung kamen die Teilnehmer teilweise in Skiern und die Medien fragten ihn, ob der Morgestraich umsetzbar sei. Mit einer Energieleistung habe der Zivilschutz damals die Route von den Schneemassen befreit. Der Morgestraich konnte wie geplant und ohne Zwischenfälle stattfinden.

Die Fasnacht zum Jubiläum des Fasnachts-Comités war für ihn auch besonders. Eigentlich hätte er 2008 nach geltenden Vorgaben aufhören müssen. Da er aber so involviert in die Vorbereitungen war, hängte er zwei Jahre dran und war Obmann der Jubiläums-Fasnacht.

Drei Aufgaben der Fasnacht

Im Gespräch mit unserer Zeitung machte der amtierende Obmann des Fasnachts-Comités, Robi Schärz, deutlich, dass für ihn jede Fasnacht für sich besonders sei. Von Rohr stimmt Schärz zu: „Natürlich ist unsere Basler Fasnacht speziell. Größenwahn hat aber nie geholfen, und es gibt so viele schöne Fasnachten weltweit.“

Für von Rohr hat die Basler Fasnacht vier Aufgaben: Kritik üben, die soziale Komponente und die Kunst.

Den Bereich Kritik beschreibt von Rohr wie folgt: „Die Fasnacht hat die Rolle des Hofnarren im Mittelalter. Kritik an Politik, Kirche und Wirtschaft ist wichtig.“

Die soziale Komponente sei durch das Miteinander geprägt. Die Basler Fasnacht sei wie eine große Familie: „Während der Fasnacht spielen politische Ansichten keine Rolle. Es wird über Grenzen hinweg gefeiert.“

Eine andere Aufgabe ist die Kunst, mit der Gestaltung der Larven und der Musik mit Piccolo-Pfeifern und Trommlern der Guggenmusik. Zur Kunst gehöre auch das Wort und die Bewahrung der Dialekte sowie die Dichtkunst, die sehr kreativ sei.

Unterschied der Technik

Auch wenn von Rohr seit 2010 nicht mehr Teil des Comités ist, engagiert er sich aktiv zur Fasnacht. Dazu gehörte die Aufnahme der Basler Fasnacht in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes. „Diese Arbeit war mir sehr wichtig. Es ist auch ein Zeichen, dass die weltweite Fasnacht verbindet.“

Im Vergleich zu früher sieht von Rohr vor allem die Technik in der Kunst als Unterschied. Früher seien einfache Märsche gespielt worden. Heute sei das Repertoire viel herausfordernder. Auch die Larven hätten früher anders ausgesehen, und die Instrumente seien aus anderem Material gewesen als heute. Ein anderer wichtiger Punkt, sei die Route. Der Umzug gehe heute viel länger und mit viel mehr Besuchern.