Basel: Von der Freiheit zur Erschütterung

Thema Erschütterung

Anlehnend an Gaucks Buch kam Schreiber auf das Thema Erschütterung zu sprechen und erinnerte an den Überfall Russlands auf die Ukraine 2022. Um das Verhältnis der europäischen Staaten mit Russland zu beschreiben, blickte Gauck zurück zur Ostpolitik Willy Brandts in den 70er-Jahren: „Damals wurde ein anderer Ansatz gesucht, mit der Sowjetunion klarzukommen. Eine öffnende Politik. Wandel durch Annäherung.“

Die Veränderung sei dann durch das Helsinki-Abkommen 1975 gekommen. Diese Politik der Annäherung wurde Gauck zufolge fortgesetzt. Es wurde mit Moskau geredet, als würde die russische Seite zum Westen gehören. Die Absicht dahinter: Die Sowjetunion friedlicher nach außen zu bewegen und liberaler nach innen. Dies habe zur Öffnung des Ostens und zum Fall der Sowjetunion geführt.

Mit deren Fall habe Wladimir Putins Trauma begonnen. Er beschrieb Putins aktuelles Vorgehen: „Wir sehen den Rausch eines Menschen, der aus seiner Kränkung heraus Macht ausübt.“

Die Aggressionsbereitschaft Putins sei vorhersehbar gewesen und nicht ernst genommen worden. Wenn Putin in der Ukraine Erfolg habe, dann müsste sich der Westen fragen: Was ist dann mit Moldawien? Was ist mit den Baltischen Staaten? Gauck: „Das freie Europa muss sich auf den aggressiven Sowjetimperialismus einstellen. Dieser Imperialismus ist leider durch Wladimir Putin wiederbelebt worden.“

Leider würden Menschen, die sich gegen die Unterstützung der Ukraine aussprechen, die Wandlung Putins nicht sehen. „Wir müssen den Ukrainern die Waffen geben, damit sie sich gegen die Angriffe wehren können“, forderte Gauck.

Zu viel Wandel

Ein weiteres Thema in Gaucks Buch: Der Drang von Menschen zur reaktionären Autorität. Den Grund für den AfD-Zuspruch sieht er in der Überforderung von Menschen: „Es sind Angstwellen durch die Gesellschaft gegangen. Corona, Kriege, die wirtschaftliche Lage und die Zuwanderung. Einigen Menschen ist dieser Wandel zu viel.“

Diese Menschen hätten das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse nicht wahrgenommen würden. „Das ist der Weg, wie Parolen von der AfD wirken“, sagte Gauck. Falsch sei, AfD-Wähler als Nazis zu bezeichnen, damit tue man sich keinen Gefallen.

Als Schlusspunkt zitierte er aus seinem Buch: „Ich werde verteidigen, was sich als gut erwiesen hat – ein Leben in Freiheit und Würde, wie es nur unter dem Dach unserer Demokratie möglich ist.“