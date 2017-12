Basel Von Sehnsüchten und Suchen

Nachrichten-Ticker

01:49 Oscar-Vorbote: US-Verband wählt zehn beste Filme von 2017

Los Angeles - Der Kriegsfilm "Dunkirk", das Politdrama "The Post" und der Indie-Film "Lady Bird" zählen nach Ansicht des renommierten American Film Institute zu den zehn besten Filmen des Jahres 2017. Auch das Fantasymärchen "Shape of Water", der Horrorstreifen "Get Out" und "Wonder Woman" sind dabei, wie der Verband bekanntgab. Die jährliche Auswahl durch Filmexperten und Kritiker gilt als Vorbote für die Oscar-Verleihung.

01:46 Haftbefehl gegen Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner

Buenos Aires - Die argentinische Justiz hat Haftbefehl gegen Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner erlassen. Sie wird wegen mutmaßlicher Behinderung der Ermittlungen und Vaterlandsverrats im Zusammenhang mit einem Attentat gegen das jüdische Gemeindehaus Amia im Jahr 1994 angeklagt, bei dem 85 Menschen starben. Richter Claudio Bonadío ordnete einen Prozess gegen die ehemalige Staatschefin an. Der Richter forderte die Aufhebung der parlamentarischen Immunität, die Fernández de Kirchner als Senatsmitglied vor einer Verhaftung schützt.

01:43 Mammutprozess zum Loveparade-Unglück beginnt

Düsseldorf - Mehr als sieben Jahre nach dem Loveparade-Unglück in Duisburg beginnt heute in Düsseldorf ein Strafprozess gegen zehn Beteiligte. Sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier des Veranstalters Lopavent müssen sich wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Bei dem Unglück am 24. Juli 2010 waren in einem Gedränge am einzigen Zu- und Abgang der Technoparade 21 Menschen erdrückt worden. Beobachter erwarten wegen der vielen Beteiligten und zahlreichen Beweismittel einen der umfangreichsten Prozess der Nachkriegszeit.

00:45 Zwei Tote bei Unfall mit Kleinlaster auf der A6

Nabburg - Bei einem Auffahrunfall auf der A6 sind zwei Menschen getötet worden. Laut Polizei fuhr der Fahrer eines Kleinlasters am Abend bei Nabburg im Landkreis Schwandorf auf einen Sattelzug auf. Der Kleinlaster fing Feuer. Beim Eintreffen der Polizei konnten beide Insassen nur noch tot geborgen werden. Die Polizei sperrte die A6 in Fahrtrichtung Tschechien. Erst am frühen Morgen soll die Strecke wieder freigegeben werden.

00:43 Umfrage: FDP-Chef Lindner schmiert auf Beliebtheitsskala ab

Berlin - Nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen ist der FDP-Vorsitzende Christian Lindner auf der Beliebtheitsskala der Politiker in Deutschland regelrecht eingebrochen. Im neuen ARD-"Deutschlandtrend" verliert er im Vergleich zum Vormonat 17 Punkte und kommt nur noch auf 28 Prozent Zustimmung. Die Beliebtheitsliste führt Außenminister Sigmar Gabriel an. Er erzielt 65 Prozent Zustimmung. Bundeskanzlerin Angela Merkel verliert im Vergleich zum Vormonat 3 Punkte; sie kommt auf 54 Prozent Zustimmung.