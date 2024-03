Basel: Von traditionell bis zeitgenössisch

Das Duo Mateus Torquato Pereira und Lucas Guilherme de Aquino erforschte bei der Erarbeitung seiner Darbietung das Thema der monotonen, erschöpfenden Arbeit, welches in unserer heutigen Kultur und Gesellschaft von besonderer Relevanz ist. Entstanden ist ein spannender Mix aus Jonglage, Tanz, Schauspiel und Akrobatik. Derweil gehe mit der Einladung zu Young Stage für den in Russland geborenen Aleksei Teslin ein langjähriger Traum in Erfüllung. „Soldier of Love“ entstand vor drei Jahren mit dem Ziel, eine einzigartige, moderne Nummer mit positiven Vibes zu kreieren, die sich mit Stereotypen, Liebe und Authentizität auseinandersetzt. Denn Aleksei will die Welt zu einem besseren Ort machen, teilen die Verantwortlichen mit. Für alle sechs Aufführungen von Young Stage Shows sind noch Tickets erhältlich. Die Karten können via Ticketcorner in der Schweiz oder Eventim in Deutschland bezogen werden.