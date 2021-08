Basel Vor schwerem Verlauf schützen

Allerdings erlitten sie häufiger eine schwere Form von akutem Lungenversagen (ARDS). Diese Erkrankung kann auch bei jüngeren Personen bleibende Schäden verursachen. Aus früheren Untersuchungen ist bekannt, dass von jungen Patienten mit schwerem ARDS nur etwa die Hälfte nach einem Jahr wieder voll arbeitsfähig ist.

„Die Unterschiede, die wir in der dritten Welle beobachten können, hängen wahrscheinlich zu einem großen Teil mit der nationalen Impfkampagne zusammen“, wird Matthias Hilty in der Mitteilung zitiert. Hilty ist Intensivmediziner an der Universitätsklinik und Hauptautor der Studie.

Die Altersverschiebung hin zu jüngeren Patienten liegt jedoch nicht nur an der Impfkampagne, die ältere Patienten vor einem schweren Verlauf schützt. Das Universitätsspital geht außerdem davon aus, dass auch „veränderte Viruseigenschaften“ für die gestiegene Zahl jüngerer Patienten verantwortlich sind.

Daten aller Intensivpatienten

Personen mit den genannten Risikofaktoren reagierten in der dritten Welle anders auf das Virus als die Patienten der ersten und zweiten Welle. Dies gebe Anlass zur Vorsicht, schreibt das Universitätskrankenhaus. Bei der weiteren Planung zur öffentlichen Gesundheit und der Impfstrategie sollte dies berücksichtigt werden. Für die Untersuchung wurden die Daten aller 1829 Patienten ausgewertet, die in in einem Schweizer Krankenhaus wegen Covid-19 auf einer Intensivstation lagen. 1690 dieser Personen wurden vor dem 1. Februar 2021 behandelt und werden damit zur ersten und zweiten Welle gezählt. 139 Betroffene wurden später eingeliefert und werden zur dritten Welle gezählt.