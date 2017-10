Basel Vorerst noch kein Wechsel

17:47 Generalstaatsanwalt: Bei Terror-Bekämpfung droht Engpass

Berlin - Berlin droht nach Einschätzung von Generalstaatsanwalt Ralf Rother ein Engpass bei der Terror-Bekämpfung. In den Sicherheitsbehörden der Hauptstadt sei die Situation mitunter "in höchstem Maße prekär bis dramatisch", sagte Rother dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Gerade bei der Auswertung von Datenträgern müssten Staatsanwaltschaft und Polizei mehr Personal einsetzen. Außerdem forderte der Chefankläger eine bessere technische Überwachung von Verdächtigen und mehr vertrauenswürdige Dolmetscher.

17:45 Muslime in Europa haben höheres Vertrauen in EU

Münster - Muslime in Europa beurteilen die Institutionen der EU positiver als Angehörige anderer Glaubensrichtungen. Das geht aus einer Studie der Universität Münster hervor. Auf die Frage nach dem Vertrauen in das Europäische Parlament gaben europäische Muslime auf einer Skala von 1 bis 10 im Schnitt einen Wert von 5,2 an. Zum Vergleich: Bei Katholiken etwa lag der Wert bei 4,5, bei Protestanten bei 4,7. Die Autoren sehen einen Grund darin, dass Muslime auch mit ihrer Lebenssituation in der EU zufriedener sind als andere.