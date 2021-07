Basel Wachstum trotz Corona-Mutationen

Basel (awp). Sie bestätigten daher gestern ihre BIP-Prognosen für die Schweiz vom Juni, die für das laufende Jahr auf plus 3,9 Prozent und für 2022 auf plus 3,2 Prozent lauten. Bereinigt man die Vorhersagen um Sportveranstaltungen, die aufgrund der Präsenz einiger internationaler Sportverbände in der Schweiz jeweils einen großen Einfluss auf die BIP-Zahlen haben, so wird weiterhin ein Zuwachs von 3,7 Prozent (2021) beziehungsweise von drei Prozent (2022) erwartet.

„Die Pandemie hat nicht zu massiven und dauerhaften Schäden an der Struktur der Weltwirtschaft geführt“, sagte BAK-Chefökonom Martin Eichler an einem Webinar. Und nun sei die Impfkampagne ein eigentlicher „Gamechanger“, welche die Zahl der Krankenhauseinweisungen und die Zahl der Toten relativ gering halten dürfte. „Wir sind daher in der Phase der Überwindung.“