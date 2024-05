Der Rausch im Sport

Bereits Kinder versetzten sich im Spiel gelegentlich in einen berauschenden Zustand. Später suchten Menschen den Rausch in Mutproben und im Sport, in Musik und Tanz, in der Liebe, der Spiritualität, der Kunst oder im Konsum von Alkohol, Tabak oder psychoaktiven Substanzen. Für Jugendliche seien Rauscherfahrungen besonders reizvoll, doch der Umgang mit Risiken oder verführerischen Tabak- und Alkoholwerbungen sei eine enorme Herausforderung, teilt das Museum mit. Doch was genau ist ein Rausch? Warum streben wir nach ekstatischen Gefühlen und was fasziniert uns so daran? Die Ausstellung untersucht das Phänomen „Rausch“ und dessen Auswirkungen.

Das Verhalten reflektieren

Auf einer multimedialen Reise begegnen die Besucher geschichtlichen Hintergründen sowie den Möglichkeiten und Risiken eines Rausches. Dabei sei die große Frage, warum unsere Gesellschaft so widersprüchlich damit umgeht. „Rausch – Extase – Rush“ soll dazu anregen, sich mit dem widersprüchlichen gesellschaftlichen Umgang mit Rauschzuständen auseinanderzusetzen und dabei das eigene Verhalten zu reflektieren. Die Wanderausstellung von Expoforum entstand in Zusammenarbeit mit dem Bernischen Historischen Museum, dem Tabakpräventionsfonds, dem Bundesamt für Gesundheit und „Jugend und Medien“, einem „Sounding Board“ von 40 ausgewiesenen Fachpersonen sowie unter Einbezug von Jugendlichen, damit deren Themen, Anliegen und Vorlieben aufgenommen werden.