Basel Weichen fürs Herzstück stellen

Wichtig für die Wirtschaft

In der Runde herrschte Einigkeit: Der Wirtschaftsstandort brauche eine funktionierende S-Bahn, sagte Sebastian Deininger, Leiter Verkehr, Raumplanung, Energie und Umwelt bei der Handelskammer beider Basel. Zwar sei Basel per Schiene jetzt schon gut erreichbar, trotzdem komme man nicht um eine Alternative herum, warb er für eine ambitionierte Planung mit dem Herzstück und einem Tiefbahnhof Basel SBB. Dass die deutschen Partner auch einen Tiefbahnhof beim Badischen Bahnhof bevorzugen, ergänzte Thomas Staffelbach, SBB-Gesamtkoordinator für Basel. Eigentlich sei man mit dem Vorhaben, das ÖPNV-Angebot auszubauen, in Verzug, monierte Kaiseraugsts Gemeindepräsidentin Françoise Moser angesichts überfüllter Bahnsteige und verstopfter Straßen. Sie mahnte an, Trassen im Fricktal unterirdisch zu verlegen und in der Bevölkerung für Verständnis für das nicht unumstrittene Großprojekt zu werben.