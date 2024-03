Basel: Weniger Menschen ohne Job

9911 Personen waren Ende Februar arbeitslos gemeldet, davon 5508 Männer (56 Prozent) und 4403 Frauen (44 Prozent). Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen sei im Februar gegenüber dem Vormonat um 256 auf 3505 Stellen angestiegen. Durchschnittlich seien die im Februar abgemeldeten Stellensuchenden 224 Tage auf Stellensuche gewesen, das sind 20 Tage weniger als im Vormonat. Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen, die im Durchschnitt 284 Tage brauchten, um eine neue Arbeit zu finden, wie das DVI schreibt; gegenüber 134 Tagen bei den 15- bis 24-Jährigen. Die regionalen Unterschiede sind groß: Am tiefsten lag die Arbeitslosenquote im Bezirk Muri mit 1,5 Prozent, am höchsten mit 3,2 Prozent im Bezirk Zurzach und mit 3,0 Prozent im Bezirk Zofingen.