Basel: Wünschen in der Adventszeit

Friede als größter Wunsch

Angesichts der weltweiten Situation ist es kaum überraschend, welcher Wunsch auf vielen Zetteln am Wunschbaum zu lesen ist: Frieden. So heißt es auf einem Wunschzettel: „Ich wünsche mir, dass Frieden in der Welt herrscht und dass die Menschen wieder die Natur wertschätzen lernen.“ Ein anderes wichtiges Thema sind Freunde und Familie. An Weihnachten hat man Menschen im Blick, die einem viel bedeuten, wie dieser Zettel zeigt: „ Ich wünsche mir Gesundheit für meine Familie und meine Freunde und dass es in Zukunft mehr Harmonie gibt. Ich wünsche mir, dass sich das Leben leichter anfühlt und ich mehr Freude an kleinen Dingen finde.“

Es gibt auch die Möglichkeit, sich am Wunschbaum Geschenke zu wünschen. So wünscht sich die kleine Dahlia ein Kuscheltier. Ein anderes Kind wünscht sich neue Fußballschuhe und auf einem weiteren Zettel hat ein Verfasser den Wunsch, das Fliegen zu lernen. Ein weiteres Kind wünscht sich eine Bingo-Kugel und dass es allen Menschen auf der Welt gut geht. Auch das Thema Beruf fällt öfter. So wünscht sich der Autor eines Zettels namens Jan: „ Lieber Wunschbaum. Den Menschen auf der Welt wünsche ich Frieden und Sicherheit. Mir wünsche ich einen Job und eine Wohnung, die zu mir passen und eine Stadt, die zu mir passt. Außerdem wünsche ich mir, dass jeder seine Meinung für sich behält und einem fremden Menschen eine Minute tief in die Augen schaut.“ Der nächste Verfasser hat den großen Wunsch, im Jahr 2024 seine Ausbildung erfolgreich abzuschließen.