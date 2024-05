Basel: Young Stage Circus passt in keine Schublade

. Zufrieden zeigten sich Artisten und Verantwortliche am Donnerstag bei der Premiere der Live-Show des Young Stage Festivals in der Event-Halle der Messe Basel. Nach der Eingewöhnung am Donnerstag und Freitag treten ab Samstag, 4. Mai, die 26 Artisten aus vier Kontinenten vor der Fachjury auf, die am Montag zum Abschluss die begehrten Preise vergeben wird. Neben Engagements in verschiedenen Einrichtungen in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien gibt es auch die drei Hauptpreise in Gold, Silber und Bronze, verbunden mit einem Preisgeld zwischen 2000 und 5000 Schweizer Franken.