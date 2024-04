Basel: Young Stage Festival als Chance für junge Talente

Spektakel miterleben

Doch zu allererst können die Besucher am Open-Air-Wochenende des Festivals am 27. und 28. April das Spektakel miterleben, wie früher, als der Circus mit Pauken und Trompeten in die Stadt kam.

Ein vielfältiges Gastronomieangebot und fesselnde Akrobatik laden zum Verweilen und Staunen auf dem Barfüßerplatz ein, schreibt der Veranstalter in seiner Mitteilung. Kinder dürfen am Young-Stage-Circus-Parcours kostenlos und unter Anleitung von Profis Circusdisziplinen ausprobieren. Zudem zieht eine mobile Circustruppe durch die Stadt und überrascht die Basler an verschiedenen Orten mit ihren Auftritten.