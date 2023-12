So wurden am 7. Dezember innerhalb weniger Minuten zwei Sendungen mit insgesamt 11,5 Kilogramm entdeckt. Die in den USA aufgegebenen Pakete waren laut Angaben des Bundesamts an einen Empfänger aus dem Kanton Zürich adressiert.

In den vergangenen Monaten hätten die Aufgriffe von Marihuana im Kurierverkehr am EAP zugenommen, hieß es weiter. Die Pakete stammten aus den USA und waren für Empfänger in verschiedenen Schweizer Kantonen bestimmt.