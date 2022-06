Nashornkuh Quetta hat nach 16 Monaten Tragzeit am 13. Mai um 23.35 Uhr im Zoo Basel den Panzernashorn-BullenTarun zur Welt gebracht. Vater des Jungen ist Jaffna. Muttertier und Kalb seien wohlauf, teilt der „Zolli“ mit. Um Quetta nach der Geburt Ruhe zu geben, blieb das Nashornhaus bis Mittwoch für das Zoo-Publikum geschlossen. Ab sofort ist es wieder für die Besucher geöffnet, wobei zeitweise Schließungen aus Rücksicht auf das Mutter- und Jungtier vorbehalten bleiben. Der Zoo Basel hat eine lange Tradition und Expertise in der Zucht von Panzernashörnern. 1956 wurde das erste Indische Panzernashorn in Basel geboren. Rudra, 1987 verstorben, war der erste Panzernashorn-Bulle weltweit, der in einem Zoo zur Welt kam. Mit Tarun sind im Zolli nun 36 Geburten registriert. Seit 1972 führt der Zoo Basel das internationale Zuchtbuch der Panzernashörner und koordiniert seit 1990 das Europäische Erhaltungszuchtprogramm. Um die genetische Vielfalt der Zoo-Population so divers wie möglich zu erhalten, ist es das Ziel, dass die Anzahl verwandter Tiere jedes Individuums in der Population so ausgeglichen wie möglich ist. Im Zolli leben zurzeit fünf Nashörner: Quetta (28) und Tarun, Vater Jaffna (28), Bruder Orys (5) und Shakti (5), die 2019 aus dem Zoologischen Garten Pilsen (Tschechien) hierherkam. Text & Foto: Zoo Basel