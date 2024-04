In einer Abfallentsorgungsstelle an der Langenhagstraße in Birsfelden hat es am Sonntag kurz vor 6.15 Uhr gebrannt. Personen wurden dabei keine verletzt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen, heißt es im Polizeibericht.