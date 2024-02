Basketball, Landesliga: An die Gala anknüpfen

In der Liga hatten die Grenzstädter zuletzt spielfrei. An diesem Wochenende geht es für den TVW allerdings wieder um Punkte, wenn der Tabellenvierte am Sonntag (17 Uhr) bei der ESG Frankonia Karlsruhe gastiert. Angesichts der Leistung gegen den Spitzenreiter von vor zwei Wochen wäre alles andere als ein weiterer Sieg in der Fächerstadt sicherlich eine Enttäuschung. Denn was die Weiler imstande sind zu leisten, wenn alle Mann an Bord sind und das komplette Potenzial ausgeschöpft wird, mussten die Karlsruher am eigenen Leib erfahren. „Daran wollen wir natürlich anknüpfen“, gibt Grethler die Richtung vor.

Das Hinspiel hatte Weil gegen Frankonia Karlsruhe, aktuell Tabellensiebter, übrigens klar mit 78:52 für sich entschieden. Nach diesem Auswärtsspiel haben Grethler & Co. am darauffolgenden Wochenende erneut spielfrei.