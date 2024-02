Basketball, Landesliga: Die Rebounds entscheiden

Im Hinspiel Mitte Oktober hatten die Weiler in Karlsruhe eine gute Figur abgegeben, verloren lediglich mit 69:77. „So nah war kein anderes Team dran.“ Grethler weiß, worauf es gegen den Primus ankommt: „Karlsruhe ist körperlich stark. Wir müssen also gut in den Rebounds sein.“ Der Routinier hatte zuletzt immer wieder Probleme an der Achillessehne, schonte sich vor Wochenfrist in Offenburg auch gegen Ende des Spiels, als die Partie bereits entschieden war. Wohl erneut verzichten müssen die Weiler auf Daniel Glowania (Rücken).