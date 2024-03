Baumfällungen: Stadt Lörrach plant Neuausrichtung der Waldbewirtschaftung

Justierung geplant

Er verteidigte den Holzhieb. Dieser sei „ aus forstwirtschaftlicher Sicht in Ordnung“. Gleichzeitig sehe die Stadt die sinkende Akzeptanz für solch umfassende Maßnahmen in der Bevölkerung. Sie werde mit der Forstwirtschaft nochmals „über die Bücher gehen“. Ziel sei es, insbesondere in siedlungsnahen Waldgebieten in städtischem Eigentum etwas „abgeschichteter und reduzierter“ vorzugehen, sagte Lutz. Und, so ergänzte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic: Auch dem Aspekt der Kommunikation von Maßnahmen werde in Zukunft noch mehr Bedeutung beigemessen.

Beschimpfung kritisiert

Die Stadt reagiere auf die aktuellen Geschehnisse, „ohne alles über Bord zu werfen.“ Der Oberbürgermeister zeigte sich damit zum einen offen für Justierungen, gleichzeitig machte er deutlich, dass die Dinge bei einigen Bürgern offenbar verbal mehr und mehr aus dem Ruder laufen: Dass Waldarbeiter und andere Mitarbeiter des Forsts etwa als „Mörder“ beschimpft werden, sei inakzeptabel und für die Betroffenen eine große Belastung, sagte Lutz.