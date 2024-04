„BeB!T“ Rheinfelden: Ausbildungs- und Berufsmesse für Schüler im Campus

Veränderte Berufsbilder

Nach einer kleineren Pause erfolgte im vergangenen Jahr der Neustart der Veranstaltung, die 2004 erstmals unter Federführung der Gertrud-Luckner-Realschule angeboten worden war. Die Schiller-Gemeinschaftsschule, die Stadt Rheinfelden sowie die Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung (WST) treten gemeinsam als Veranstalter auf. Brugger wird somit vom Schulleiter zum Messedirektor.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag betonten die Verantwortlichen am Mittwoch die Bedeutung für Schüler und Eltern. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt verwies auf den Stellenwert kleinerer und mittlerer Betriebe als Stütze für die Kommunen. Missverständlich seien viele tradierte Auffassungen zu den Berufsbildern, welche in den vergangenen Jahren große Veränderungen erlebten. Die BeB!T biete die Gelegenheit, aus erster Hand und von Mensch zu Mensch Erfahrungen aus der Praxis vermitteln zu können. Aus diesem Grund gibt es erstmals auch Vorträge auf der Campus-Bühne.