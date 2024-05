Vier Routen

Für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel werde etwas geboten. Auf vier verschiedenen Wandertouren werden fachkundige Wanderführer die Teilnehmer auf Ihrer Route begleiten. Sei es auf einer lockeren Bergab-Hüttentour, einer Familienwanderung mit dem Jagdaufseher, auf einer Runde zu den Weidbuchen oder auf dem prämierten Premiumwanderweg Belchensteig.

Das Kulinarische

In Untermulten laden das Hotel Belchen-Multen, ebenso wie die Stangenbodenhütte am Belchen um die Mittagszeit zum Verweilen zwischen oder nach den Wanderungen ein. Für den kulinarischen Genuss sorgt am Muttertag Familie Demmler mit einer breiten Auswahl an leckeren Speisen. Gewählt werden kann zwischen dem „Muttertags-Teller“, dem „Kinder-Teller“ und einem herzhaften „Vater kommt nicht zu kurz - Teller“. Eine Anreise mit dem ÖPNV wird empfohlen.Angebotene Wanderungen: