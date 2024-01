Benefizgala Schopfheim: 16 000 Euro für den guten Zweck

Die Initiativen

Theater Tempus Fugit:

Das Theater ist mit seinen Projekten an Schulen aktiv, auch in Schopfheim. In den oft interaktiven Theaterstücken geht es um Themen wie Berufsorientierung oder auch häusliche und sexualisierte Gewalt. „Das sind leider brennende Themen“, betonte Theater-Leiterin Karin Maßen. „Es geht darum, Kinder und Jugendliche darin zu unterstützten, Stärke zu entwickeln.“

Nummer gegen Kummer:

Mit der „Nummer gegen Kummer“ – Tel. 116111 – bietet der Kinderschutzbund Kindern und Jugendlichen ein niederschwelliges Beratungsangebot für die kleinen und großen Sorgen. Das Beratungstelefon ist montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr besetzt; samstags sind es Jugendliche, die die Anrufe entgegennehmen. „Der Samstag ist unser anrufstärkster Tag“, berichtet Kirsten Trefzger; die Beratung durch Altersgenossen sei stark gefragt.

Familienzentrum:

Das Familienzentrum lässt das Spendengeld in sein vielfältiges Angebot fließen. Wichtiges Aufgabe sei es Eltern und Kindern die Gelegenheit zum Kennenlernen zu geben. Das Leben mit Kindern sei doch oft (über)fordernd – Kontakt und Austausch mit anderen könne da hilfreich sein. Und auch auf materieller Ebene gibt’s im „Fami“ Unterstützung – und das auch noch im Zeichen der Nachhaltigkeit: Mit dem „Klamöttchen“ hat sich eine Kleider-Tausch-Börse etabliert, in der „Klamotten“ auf Spendenbasis die Besitzer wechseln.

Wünschebus:

Das Wünschebus-Projekt des Palliativnetzwerks Lörrach hat es sich zum Ziel ge setzt, Todkranke in ihrer letzten Lebensphase noch einmal an ihren Lieblingsort zu bringen. In die Berge zum Beispiel, in die es einen passionierten Wanderer ein Leben lang gezogen hat – und die dieser nun dank des Wünschebusses noch einmal erleben kann, wie Georg Ganter in Vertretung der bei nicht anwesenden Vertreter des Projekts schilderte. Das Fahrzeug ist speziell für den Transport und die Versorgung Schwerstkranker ausgerüstet und wird von Medizinern begleitet.