Biathlon: Doppel-Gold für Gehrmann

Mit der Verlegung wurde auch die Anzahl der Wettkämpfe von drei auf zwei reduziert. Am Samstag fand das Einzelrennen über die Zehn-Kilometer-Distanz statt und am Sonntag der Sprint. In den diversen Altersklassen wurden die Deutschen Meister gekürt. Das ursprünglich geplante Verfolgungsrennen wurde ersatzlos gestrichen.

Gehrmann erwischte auf der sehr gut präparierten Loipe am Fuße des Fichtelbergs einen sehr guten Tag. Die Läuferin kam mit vier Schießfehlern (1/0/3/0) und der besten Laufleistung (38:54,3 Minuten) in der Jugend als Erste ins Ziel und holte sich in der Jugend II AK18/19 somit den Meistertitel. Beim Sprint am Sonntag lief Gehrmann erneut auf die oberste Position auf dem Siegertreppchen, holte sich mit gerade einmal 2,1 Sekunden Vorsprung vor Sophie Patz (SC Hammer) die Goldmedaille. In der Gesamtwertung des Deutschlandpokals liegt Gehrmann mit fünf Siegen unangefochten auf dem ersten Platz.