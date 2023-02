Biathlon Junioren-EM Starker EM-Auftakt für Fabian Kaskel

Die nächsten Tage und Wochen sind für Kaskel eng getaktet. Heute stehen in Madona die Rennen der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel an. Kaskel wird am Nachmittag in der Single-Mixed-Staffel starten, wusste aber noch nicht genau mit welcher deutschen Läuferin. „Unsere Mädels sind zur Zeit ja auch gut in Form. Wenn es gut läuft, könnte sogar ein Platz auf dem Podest möglich sein“, so Kaskel über die Chancen.

Am Samstag folgt dann der Sprint und am Sonntag das Verfolgungsrennen. Nach den Europameisterschaften folgen dann die Rennen im Deutschland-Cup im sächsischen Altenberg. Und Anfang März steht dann noch die Junioren-WM in Kasachstan auf dem Terminkalender. Allerdings haben die Bundestrainer noch nicht entschieden, wer mit zur WM fahren darf.