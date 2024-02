Biathlon: Reise nach Jerusalem

Vormittags Langlauf, nachmittags Biathlon

In der vergangenen Woche wurden dann am Notschrei die noch vorhandenen Reserven so ausgefahren, dass am Wochenende dort die Rennen ausgetragen werden konnten. Die Organisatoren vor Ort machten dann zugleich aus der Not eine Tugend. Denn vormittags suchten die Langläufer ihre Meister, nachmittags durften dann die Biathleten ihre Runden ziehen.

Ohne gehöriges Maß an Flexibilität wäre der Doppel-Wettkampf gar nicht möglich gewesen. „Das finde ich das Schöne daran, dass wir das mit dem anderen Nordischen Part Langlauf so schön absprechen konnten“, freute sich Andreas Gnädinger-Harter vom SC Todtnau. „Sie sind mit dem Zeitplan etwas nach vorne gegangen, haben das Programm etwas abgeändert.“ Das sorgte quasi für einen fliegenden Wechsel in der Skiarena am Notschrei. Bei den Langläufern waren an zwei Tagen rund 350 Teilnehmer am Start. Bei den Biathleten kamen an den beiden Tagen dann noch einmal rund 100 Starter hinzu. „Da sieht man dann, was auf den wenigen Schneeflecken, die es im Schwarzwald gibt, noch möglich ist“, freute sich Gnädinger-Harter.