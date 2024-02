Bilder vom Hemdglunki Hemdglunki im Oberen Wiesental

Im Oberen Wiesental zogen am "Schmutzige Dunschdig" die Hemdglunkis durch die Straßen, mit Krach, Fackeln, Laternen und Musik. Sie rissen die Macht an sich. Die Bürgermeister mussten ihre Schlüssel abgeben. Nun regieren die Narren bis zum Aschermittwoch. In Häg-Ehrsberg haben die Narren außerdem die Schule und den Kindergarten besucht. Wir haben hier die Bilder der Hemdglunkis aus dem Oberen Wiesental für Sie.