Bildung in Schopfheim: Das THG als Talentschmiede

Zwei Schulen im Land

Das Schopfheimer Gymnasium ist eine von nur zwei ausgezeichneten Schulen in Baden-Württemberg; in den vergangenen Jahren war sie landesweit sogar die einzige. Bundesweit tragen gerade einmal 26 Schulen diesen Titel.

Starke Beteiligung

Hintergrund der Auszeichnung ist eine besonders starke Beteiligung von Schülern am Bundeswettbewerb Informatik (BwInf), die am THG bereits eine lange Tradition hat. In diesem Jahr waren 14 THG-Schüler der Klassenstufen 11 bis 13 mit von der Partie; alle qualifizierten sich für die zweite Runde des Bundeswettbewerbs, zehn davon mit einem ersten Preis. „Damit unterstrichen sie die starke Rolle des Fachs Informatik an der Schule“, loben die Organisatoren. „Die bundesweiten Informatikwettbewerbe haben das THG Schopfheim deshalb als eine von bundesweit 26 Schulen als „BwInf-Schule 2023/2024“ ausgezeichnet.“Insgesamt nahmen 1711 Schüler aus 500 Schulen an der ersten Runde des inzwischen 42. Bundeswettbewerbs Informatik teil.