Bildung in Schopfheim: THG als fahrradfreundlich ausgezeichnet

Sackgasse und Elterntaxis

Denn gerade an dieser wolle er etwas ändern, sagt Käfer. Das THG mit seinen rund 1300 und die benachbarte Waldorfschule mit etwa 500 Schülern lägen in einer Sackgasse, was die Verkehrsführung dort – Stichwort Elterntaxi – erschwere und gerade für Radler unsicher mache. Mit der Auszeichnung habe man nun etwas an der Hand, mit dem man mit der Stadtverwaltung reden könne. Letztlich gehe es darum, Fahrrad und Auto zu trennen – auch baulich. Wie genau das alles am Ende aussehen werde, darüber werde noch „gerungen“, sagt Käfer. Er sieht das Fahrradkonzept als einen bedeutsamen Teil für den Weg des THG zur klimaneutralen Schule.