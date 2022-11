Binzen 34 große Ziele

Binzen (bea). Die Gemeinde Binzen geht weitere Schritte voran mit der Umsetzung der im Gemeindeentwicklungsprozess geplanten Vorhaben. Die 34 Zielsysteme liegen nun auch in gedruckter Form vor. In einer übersichtlichen Broschüre haben Frank Leichsenring und Stephan Dilschneider, die die Gemeinde während des kompletten Prozesses beraten und begleitet haben, die von ihnen zusammengefassten Pläne der Gemeinde in übersichtlicher Form und mit Bildern versehen veröffentlicht. Die 48-seitige Broschüre sollte ursprünglich Anfang November bei einer Feier in der Gemeindehalle verteilt werden, die dann abgesagt wurde. Nun soll das Heft den Binzenern mit dem Amtsblatt zugestellt werden, kündigte die Integrationsbeauftragte Andrea Kühne am Rande der Bürgerwerkstatt an.