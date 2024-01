Binzen: Abschied in Dur und Moll

Geradezu symbolisch ist ihr Abschiedskonzert, die 49. Abendmusik nach Epiphanias. Das Programm fängt versöhnlich mit einer Messe von Joseph Rheinberger in einer Fassung nur mit Streichern in C-Dur an, der Tonart, die als heiter und prächtig gilt, geht über ein Doppelkonzert von Johann Sebastian Bach für Violine und Oboe in c-Moll, einer Tonart, die gern als traurig, klagend, düster charakterisiert wird, und endet bei Mozarts Missa solemnis in festlichem C-Dur. Hier kommt der Aspekt des Prächtigen mit zwei Trompeten und Pauken hinzu.

Kirchlicher Bezug

„Geistliche Musik ist so lebensnah“, sagt Brigitte Schnabel. . Auch die neue Vorsitzende des Kirchenchors Binzen, Babette Jansen, die seit 15 Jahren im Chor mitsingt, hebt hervor, dass die Konzerte einen kirchlichen Bezug haben sollten. Denn die Binzener sind ja ein Kirchenchor und setzen auf klassische Chormusik. Aber dass sie nicht nur Psalmen singen und in vielen Gottesdiensten mitwirken, zeigt ein Blick auf die bisherigen Auftritte, darunter auch die Sommerkonzerte.