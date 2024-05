Tizian Kalchschmidt hat zumindest einen Meistertitel, von denen es in Deutschland nur noch ganz wenige gibt. Er ist sowohl Meister im Blechner- als auch im Kupferschmied-Handwerk. Sein Vater Andreas (59) betreibt das alt eingesessene Geschäft in Binzen, das Tizian gern in vierter Generation perspektivisch weiterführen möchte.