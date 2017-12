Binzen Auch im fünften Jahr ein Erfolg

Binzen (os). Zum fünften Mal schon hat der Engeli Märt auf dem Platz vor dem Wohnpark Binzen und in dessen ersten Obergeschoss stattgefunden. Und wie in den Vorjahren wurde der stilvolle Weihnachtsmarkt zu einem schönen Erfolg für die Veranstalter, also den Wohnpark Binzen und die rund 60 Aussteller sowie die Organisatorinnen Cornelia Claas und Antje Heduschke.

„Wir haben trotz des am Samstag eher ungemütlichen Wetters viele Besucher gehabt und eine Belebung des Geschehens im Gewerbepark am Dreispitz registriert“, sagte der Geschäftsführer des Wohnparks, Rudolf Kohlbrenner, rückblickend.

Er erinnerte daran, dass der Engeli-Märt einst vom früh verstorbenen Hans-Peter Beck ins Leben gerufen wurde und er einige Jahre bei der Einkaufinsel in Weil am Rhein stattfand, ehe man nach Binzen umzog zum damals neu dort ansässig gewordenen Wohnpark.

Schwerpunktartig Kulinarisches aus der Region und darüber hinaus viel Kunsthandwerkliches war im Angebot – Vorführungen von Kunsthandwerkern und angeregte Gespräche über deren Arbeit und Angebot mit eingeschlossen. Auch der Weihnachtsmann war, passend zur Bezeichnung des Marktes in Begleitung von Bengeli und Engeli, auf dem Areal unterwegs. Musikalische Unterhaltung kam von den „Hotzenwäldern“.

Überall herrschte fröhliche Stimmung, „heiter, aber doch entschleunigt“, wie es Kohlbrenner treffend umschrieb. Auch Cornelia Claas spricht von einem schönen Engeli Märt, was aufgrund des in diesem Jahr sehr späten Termins so nicht unbedingt zu erwarten war. „Unsere Aussteller freuten sich, dass viele Besucher kamen und diese auch gut kauften“, so die Organisatorin.

Die Veranstalter sind sich einig, dass es auch 2018 wieder einen Engeli Märt geben soll. Gleich zu Jahresbeginn will man sich zusammensetzen, um die Weichen für moderate Modifizierungen am ansonsten bewährten Konzept zu stellen.