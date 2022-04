Binzen Bezaubernde Klangwelten

Zum fünften Mal habe er geheiratet, freute sich Ilja Martin, der fünfte Sohn einer Berliner Musikerfamilie. Die Herzen in Binzen eroberte er gleichfalls im Nu: mit kräftiger exzellenter Stimme, die sich versiert in die Höhen schraubte. „Rosen in Tirol“, „Die Capri Fischer“ und „Sole Mio“ kamen zu Gehör. Weiter ging’s mit Puccinis „O Mio Babbini“, vorgetragen von Beata Marti. Gebannt folgte der Saal dem Strauss-Klassiker „Draußen in Sievering“, man war in Wien angekommen, und passend dazu wurde zuvor der Wiener Tastenmann Florian Schäfer vorgestellt. Ein echtes Allround-Talent. Beata Marti widmete sich in zwei Liedern den Lippen, oft besungen in der Operetten-Welt, und die Arie der „Lustigen Witwe“ gefiel der Binzener Hörerschaft. Im Duett mit Kollege Ilja legte sie gar eine Sohle aufs Parkett.

Den 1980er-Hit „Blue Bayou“ habe er für sich entdeckt, informierte Pabst, und für diese Rumba fand sich ein Plätzchen auf der neuen CD namens „Zeitreise“. Ein anderes Stück war „What a wonderful world“ von Louis Armstrong, der 1967 den Frieden anmahnte, wie Pabst betonte.