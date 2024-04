„Sie sind in einem guten Zustand“, sagte Baumpfleger Markus Hügel über die 419 Bäume auf Binzener Gemeindegebiet. Er sprach sich dafür aus, alte Bäume zu erhalten. „Sie vertragen den Stress durch Trockenheit besser.“ Hügel zeigte anhand von Beispielen, dass es auch viele kranke Gewächse gibt. Auf dem Spielplatz an der Mühlenstraße gibt es zum Beispiel einen Baum, der einen Faulzwiesel hat. Hügel will eine Kronensicherung einbauen, damit der Baum bei Sturm nicht auseinanderreißt.