Binzen: Bratwurst und Weihnachtsgurke

Kurioser Import aus den USA

Das Schöne sei, so hieß es, es gebe nichts doppelt, man komme sich nicht in die Quere. Das traf total auf die Gurken zu: Grüne gehäkelte Gurken im Frühstadium lagen als Neuheit bei Gerlinde und Selina Strittmatter aus. Hier gab es filigrane und einfallsreiche Strick- und Häkelkunst. Weit größer als die Gürkchen waren die Zettel mit den Infos, die Auskunft zur Vorlage „kuriose Weihnachtsgurke in den USA“ gaben. Und wer hats erfunden? Ein Deutscher. Eine Erfindung von Heike Sturm aus Binzen ist der Leseknochen. „Mal was anderes“, schmunzelt die findige Hobby-Näherin. Eine weiche Nackenstütze, ummantelt mit schönen Stoffen. In die Mitte eines Leseknochens platziert, ein Vögelchen – und der belesene Gast erinnert sich, dass der Vogel in geistiger Lektüre die Seele verkörpert.

Plüsch-Rentier mit Bollenhut

Sich rundum wohlzufühlen, dafür gabs viele schöne Dinge. Zum Beispiel Gutschti, das Schwarzwald-Rentier aus braunem Plüsch und mit kleinem Bollenhut. Oder die mit filigranem Zuckerstrich verzierten Katzen-Plätzchen für Menschen. Zucker komme eher nicht in die Tüte, meinten Miriam Brossok und Lena Egi. Sie haben ein Start-Up gegründet, und bemühen sich, die Kundschaft vom Süßstoff namens Dattel zu überzeugen. Versteckt wird die natürliche Süße in Rentierkeksen oder Grättimännern mit Nachwuchs und lustiger Knabberei mehr. Stiefelchen aus bunt gemustertem Stoff und mit Kufen baumeln von einem dekorativen Ast herab – genau vor den Nasen der Besucher. Es ist ein hübscher Stand mit allerlei Accessoires, der Raclette-Baguette verkauft.