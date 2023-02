Mit den Buchstaben SCF wurden vermutlich in der Nacht auf Sonntag ein Clubheim, ein Stromverteilerkasten sowie ein Gasverteilergebäude in der Binzener Mühlestraße. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/ 979 70, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten Sprayern geben können.