Binzen Den Dorfcharakter erhalten

Bereits als sich 2020 im Gebiet „Im Winkel“ Verkäufe von Häusern und Grundstücken anbahnten, war die Gemeinde aktiv geworden und hatte neben der Aufstellung eines Bebauungsplans eine Vorkaufsrechts-Satzung erstellt, die seit August 2020 rechtskräftig ist. Denn nur ein Teil der historischen Gebäude im Untersuchungsgebiet stehen unter Denkmalschutz, seien aber aufgrund ihrer Kubatur oder ihrer früheren Nutzung ebenfalls von Bedeutung, unterstrich der Planer. Städtebaulich sei es daher von Interesse, bei der künftigen Entwicklung den Gebietscharakter nicht übermäßig zu verändern.

Auf Grundlage der Vorkaufsrechts-Satzung habe man das Gebiet erstmals detaillierter in Augenschein genommen, um die dortige Sozialstruktur genauer kennenzulernen. Es stellte sich heraus, dass die energetisch unsanierten Gebäude dort auch solchen Bewohnern ein zentrumsnahes Zuhause bieten, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Auch ist der Anteil älterer Menschen in diesem Gebiet höher als andernorts in der Gemeinde. Erhebliche Mängel wurden an denkmalgeschützten Gebäuden, etwa an der Mühlenstraße, festgestellt, ebenso an einigen Geschäftshäusern an der Hauptstraße. Färber merkte auch an, dass der theoretisch möglichen Nachverdichtung aufgrund der eingeschränkten Erschließung Grenzen gesetzt seien.