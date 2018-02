Binzen Der Schulhof folgt im Sommer

Vorderes Kandertal (ag). Nachdem das Schulgebäude nun in neuem Glanz erstrahlt, soll bald die Umgestaltung des Schulhofs folgen. Über die aktuellen Pläne informierte in der Verbandsversammlung des GVV Vorderes Kandertal am Donnerstag Sascha Held vom Architekturbüro Moser.

Die Entwurfsplanung wurde gemeinsam mit der Schulleitung, dem Lehrerkollegium sowie dem Elternbeirat ausgearbeitet. Hauptattraktion wird ein großes Spielgerät mit vielen Klettermöglichkeiten aus Robinienholz sein. Weiterhin ist ein Außenbereich mit Sitzgelegenheiten für die Mensa geplant. Im Mittelteil wurde die bis dahin geplante mäandernde Figur durch Rasenliner ersetzt. In diesem Bereich sind auch Sitzblöcke aus Sandstein vorgesehen. Nach neusten Stand gibt es auch keine Asphaltflächen mehr, sondern sickerfähiges Verbundpflaster mit Echtsteinaufsatz, wie Held ausführte.

Die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten wird bereits im März erfolgen. Die Bauarbeiten sollen dann im Juli – vier Wochen vor den Sommerferien – beginnen und bis zum Ende der Ferien abgeschlossen sein. Die aktuelle Kostenschätzung liegt bei 186 680 Euro. Die Verbandsversammlung hat ein Kostenlimit von 188 000 Euro festgelegt. Abzüglich der gesammelten Spenden des Elternbeirats und eines Zuschusses der Schulstiftung belaufen sich die Kosten für den GVV auf rund 100 000 Euro. Dafür ist eine Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt.

In der Sitzung am Donnerstag hatte die Verbandsversammlung auch über die Annahme von Spenden zu entscheiden: Eingegangen waren insgesamt 2777 Euro – zweckgebunden für die Schulhofgestaltung. Der Großteil davon (2344 Euro) kam im Rahmen der Spendensammlung beim Schulfest am 20. Oktober zusammen.