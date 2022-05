Binzen Die Zeichen stehen auf Aufstieg

Schon jetzt ist dem TuS die Meisterschaft wohl kaum noch zu nehmen: Vier Spiele stehen noch aus, die Mannschaft aus dem Kandertaldorf hat neun Punkte und 50 Tore Differenz aufzuweisen, kann also nur noch theoretisch vom Platz an der Tabellenspitze verdrängt werden. „Wir wollen am Sonntag diese letzten Zweifel ausräumen und eine kleine, spontane Meisterfeier ist schon geplant“, sagt Scherer. Die offizielle Feier wird man dann aber erst am letzten Spieltag, am 11. Juni, auf der eigenen Platzanlage in Binzens Neumatten durchziehen. Dann hoffe man auf einen Doppel-Erfolg. Denn auch die Reserve kann Meister werden, würde dann aus der Kreisliga C in die Kreisliga B aufsteigen. Sie wäre damit ein guter Unterbau unter der Bezirksliga-Mannschaft, sagt Scherer. Aktuell führt auch diese Binzener Kicker-Truppe mit komfortablem Vorsprung die Tabelle an. Gewinnt der TuS Binzen II am Vatertag (Donnerstag, 26. Mai) daheim gegen den Verfolger SC Kleinkems, dann ist Titel Nummer zwei für den TuS in trockenen Tüchern.