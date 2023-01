Binzen Abendmusik in der Kirche begeistert

Es hätte das 50-jährige Jubiläum der Binzener Abendmusiken nach Epiphanias werden können – wenn die Pandemie nicht ein zweijähriges Loch in die Tradition gerissen hätte. So bewies die voll besetzte Laurentiuskirche am Samstag und Sonntag, mit welcher Sehnsucht die Fortsetzung dieser beliebten Reihe erwartet wurde.