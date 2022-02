Binzen Ein großer Schritt zum „Solardorf Binzen“

Hierbei wurde der Umstand genutzt, dass aufgrund der Hochwassergefährdung mit dem Aushubmaterial der Sportplätze ein 1,20 Meter hoher Schutzwall in Richtung der Kander aufgeschüttet werden musste. Unter diesem Erdwall wurden mit vergleichsweise wenig Aufwand auf etwa 1500 Quadratmetern Fläche Erdkollektor-Leitungen verlegt. Das dort vom Heizraum des Sportheims her zirkulierende Wasser wird im Erdkollektor erwärmt, bevor – zurück in der Wärmepumpe – die Energie zur Erwärmung von Heiz- und Trinkwasser entzogen wird. Die Gaststätte im vorderen Teil des Gebäudes wird ebenfalls mit beheizt.

Wassererwärmung durch Erdwärme

Der auf dem Dach produzierte Strom wird zunächst direkt von den gerade im Gebäude aktiven Stromverbrauchern abgenommen. Nicht benötigter Strom wird in Batteriespeicher geleitet, von wo die Versorgung erfolgt, wenn keine Sonne scheint. Sobald die Batteriespeicher gefüllt sind, wird der überschüssige Strom ins Stromnetz eingespeist. Vom Energieversorger wird also erst Strom bezogen, wenn zu wenig Sonnenenergie zur Verfügung steht und die Batteriespeicher leer sind. Allerdings muss für den zusätzlich bezogenen Strom knapp viermal so viel bezahlt werden, wie für die Einspeisung vergütet wird. „Ein Grund mehr, so viel Energie wie möglich zum Eigenverbrauch selbst zu erzeugen“, so der Bürgermeister. „Zum ökologischen Effekt kommt so ein erheblicher geldwerter Vorteil.“